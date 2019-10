L'auto del 61enne contro il guardrail, sul posto anche il personale dell'Anas

TERMOLI. Nuovi dettagli sul sinistro avvenuto stasera, intorno alle ore 19. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli sono intervenuti, per un incidente stradale, poco dopo lo svincolo che dalla Statale 87 porta alla Statale 647 Bifernina, nei pressi della Cantina Valbiferno nella zona industriale. Sul posto, un’autovettura era sbandata finendo sul guardrail, l’autista, un sessantunenne, veniva prima soccorso dal personale del 115 e poi, all’arrivo dell’ambulanza, dal personale sanitario del 118 che, dopo le prime cure, ne disponeva il trasporto in ospedale. Sul posto la Polizia stradale, per i rilievi incidentali di prassi, atti a stabilire le cause e personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale interessato.