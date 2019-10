Il capitano dei Carabinieri Roberta Cozzolino è in dolce attesa, arriva il tenente Edgar Pica

BOJANO. Il Capitano Roberta Cozzolino, dal mese di agosto 2017 al comando della Compagnia Carabinieri di Bojano, è in dolce attesa.

In conseguenza del congedo obbligatorio di maternità del Comandante Cozzolino e della prevedibile lunga assenza dal reparto, l’Arma dei Carabinieri, al fine di garantire al presidio di Bojano la presenza di unufficiale, ha inviato, in sostituzione provvisoria, il tenente Edgar Pica, comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli.

Il Comandante Pica, di 39 anni, originario di Benevento, è uno dei pochissimi ufficiali provenienti dalla gavetta, avendo iniziato la sua carriera come carabiniere semplice nel 1999 e, successivamente, superato iconcorsi da maresciallo nel 2006 e da ufficiale nel 2013.

Dopo la frequenza della Scuola Ufficiali, è stato prima destinato al comando della Tenenza di Cattolica e poi, nel 2017, ha assunto il Comando del Nucleo Operativo della Compagnia di Termoli, ove si è distinto per le diverse attività investigative compiute sul territorio.

Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un importante master in criminologia forense ed è stato relatore per l’Italia al Meeting Europol – AWF SOC – FP furtum,organizzato in Lituania nel 2015.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e tutti i militari della Compagnia di Bojano porgono i più sinceri auguri per il nuovo incarico al Tenente Pica e le più vive felicitazioni al Comandante Cozzolinoper la sua secondagravidanza.