Isengardarts Cup 2019, a Termoli il torneo di freccette

TERMOLI. Domenica 20 ottobre, presso La Piccola Montecarlo in corso Nazionale a Termoli, Marco D'Angelo presenta Isengardarts Cup 2019, torneo di freccette. Il torneo è gratuito (si pagano le imbucate) e aperto a tutte le categorie, 501 s.o. doppio ko.

Durante l'evento verrà presentata la nuova maglia by Sun Hotel e la squadra che partecipa al campionato italiano. Giovedì, infatti, la squadra termolese ha esordito contro il Bar Centrale di Casacalenda vincendo per 3 a 2. Si ringrazia l'Avis sezione di Termoli per il continuo sostegno e gli sponsor: Piccolo Bar, Glutin Stop, Capa Tosta, La Pizzetteria, Trattoria da Endryu, La Stamperia e l'Avis giovani.