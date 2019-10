TERMOLI. È più di un mese che questo gatto non torna dalla sua proprietaria, la signora Modestina Viggiani. Il micio è stato visto nella zona di via Trento, difronte all'abitazione della proprietaria, forse qualcuno gli dà da mangiare o lo tiene in casa. Si chiede gentilmente, chiunque lo avesse visto o sa dove viene tenuto, di contattare il numero 366 10 76373.