Incidenti stradali in Molise, la conferenza di "Una nuova Italia"

CAMPOBASSO. Lunedì 21 ottobre 2019, alle ore 10:30, dinanzi al Consiglio Regionale, sito in Via IV Novembre n° 87, il presidente nazionale di "Una nuova Italia" Aldo Di Giacomo, dopo aver incontrato il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone in relazione agli incidenti sulle strade molisane, terrà conferenza stampa per illustrare imminenti iniziative finalizzate all’introduzione di strumenti tecnologici che vadano a disincentivare l’alta velocità.