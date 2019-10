Si intitola “Indietro” ed è il nuovo singolo di Ilario Palma

LARINO. Si intitola “Indietro” ed è il nuovo singolo di Ilario Palma, estratto dall’album d’esordio “Club 27”. L’artista si prepara al lancio del suo progetto discografico in uscita a gennaio 2020. Un cantautore, un compositore e producer, promessa della musica italiana moderna, Ilario Palma in questo ultimo brano è riuscito a fondere la dinamicità della trap, al calore della dance, fino allo psychedelic della vapor. Il messaggio della canzone è più che chiaro:

Cosa faresti se potessi tornare indietro?

Cosa c’è di giusto e cosa c’è di sbagliato nella vita di ogni

essere umano, che il tempo potrebbe cambiare?

Il videoclip realizzato per questa canzone è stato diretto da Fausto Franchi, in arte The Bootskid, mentre la post-produzione è stata affidata al Wood Sound Studio e a Paolo Cesar Catoni. Le grafiche sono di Francesco Moschella. Il brano è disponibile su tutti i digital stores e le piattaforme di streaming.

Ascolta il brano su Spotify:

https://spoti.fi/2J3l3yU

Guarda il videoclip su YouTube:

https://bit.ly/2OsHzVC