CAMPOBASSO. Venerdì 25 ottobre 2019 - ore 10.30 presso la Sala “E. Gencarelli” dell’Archivio di Stato di Campobasso, in via Orefici 43, con ingresso libero, sarà presentato il dossier statistico immigrazione 2019 (29esima edizione) a cura di Idos in partenariato con Confronti, finanziato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Il Dossier Statistico Immigrazione studia e descrive l’immigrazione e l’emigrazione a partire dai dati statistici ufficiali, affidandone l’analisi e l’interpretazione a una pluralità di strutture, soggetti e prospettive disciplinari.

Filo conduttore dell’intero volume è il pluralismo, grazie al coinvolgimento redazionale di un centinaio di studiosi ed esperti, ciascuno portatore di competenze e bagagli culturali differenti e di una peculiare prospettiva sulle migrazioni.

Il volume si apre con la dimensione internazionale ed europea, per poi esaminare le caratteristiche strutturali dei flussi e delle presenze degli immigrati in Italia, i processi di inserimento, integrazione e partecipazione, il contributo dell’immigrazione al lavoro e all’economia nazionali.

Chiudono il Rapporto i capitoli dedicati ai singoli contesti regionali e territoriali ed un’ampia appendice statistica. Ne risulta una lettura aggiornata e articolata dell’immigrazione, quanto mai urgente e necessaria per elevare il grado di conoscenza e di consapevolezza sul tema da parte di un pubblico sempre più vasto.