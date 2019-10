Il ristorante della famiglia Tamburro “Club Alden” nel Connecticut fece epoca

BARANELLO. Il ristorante “Club Alden” di Hartford nel Connecticut fece epoca. I loro proprietari, entrambi molisani, erano nati a Baranello. Nel 1958 un violento incendio distrusse il ristorante. Ma già nel 1960, grazie alla caparbietà della famiglia molisana, il ristorante riaprì.

Questa storia parte da Baranello, in provincia di Campobasso, dove Giovanni “John” Tamburro e Maria “Mary” Valletta (negli Stati Uniti il cognome divenne Vendetta) erano entrambi nati: lui nel 1888 e lei 1893. In America giunsero bambini al seguito dei loro genitori. Le loro famiglie stabilirono la residenza prima a Westbrook e poi ad Hartford sempre nel Connecticut. Crescendo, praticamente insieme, i due ragazzi si innamorarono. Un fidanzamento breve e poi il matrimonio. John e Mary ebbero 5 figlie: Evelyn, Lillian, Loretta, Dorothy e Eleanor. Dopo aver fatto entrambi svariati lavori e duri lavori decisero di aprire un piccolo punto di ristoro che ebbe un discreto successo. Poi, nel 1936, la grande e coraggiosa idea di aprire un loro ristorante. Nacque così il “Club Alden”.

Un locale lussuoso, con una cucina tipica del loro paese d’origine e con prodotti importati dall’Italia (olio, pasta e vino). Fu un successo immediato e duraturo. Frequentato da autorità politiche, militari ,religiose fu anche meta di attori e sportivi. Soprattutto per gli italo-americani il “banchetto nuziale” (o altre ricorrenze) doveva essere tenuto “necessariamente” dai coniugi Tamburro. Per i più poveri era soprattutto Mary, “cuore d’oro”, a rendere il conto più accessibile. Mary fondò e presiedette, per anni, il “The Italian Mother Club” che promosse azione caritatevoli, raccolte fonti e costruzioni di asili e scuole per i figli degli immigrati italo-americani. Mary morì nell’aprile del 1957. Il 30 dicembre del 1958 il ristorante “Club Alden” fu distrutto completamente da un violento incendio. L’intera città pianse e si strinse attorno ai Tamburro. Ma la famiglia molisana non si arrese. Fu soprattutto Evelyn a guidare la ricostruzione ed il riscatto. Così nel maggio del 1960 il ristorante, chiamato più semplicemente solo “The Alden”, riaprì. Una inaugurazione a cui l’intera comunità volle partecipare. Evelyn. La figlia maggiore, morì il 29 maggio del 1993.

Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”