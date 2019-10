Il brodetto di Nicolino conquista lo chef belga Renato Carati

TERMOLI. Lo chef Renato Carati, ambasciatore della gastronomia italiana in Belgio e in Francia, ospite del ristorante termolese Da Nicolino Tra gli estimatori del brodetto termolese anche lo chef Renato Carati, ambasciatore della cucina italiana in Belgio e in Francia, che nella giornata di ieri si è lasciato conquistare dalla ricetta di uno dei piatti più rappresentativi della cucina marinara termolese. Chef Carati, di origini pugliesi, dal 1977 è titolare a Mons in Belgio del ristorante di cucina italiana “La Table des Matières”. Nell’ambiente della ristorazione europea, Carati è noto anche come “chef dei Vip”, nel suo locale, infatti, è possibile incontrare i “Vip” del Belgio e soprattutto uomini di cultura e business men di tutta Europa.