Tartarughe marine, arriva il plauso dell'Anpana nazionale

CAMPOMARINO. A ritrovare il nido delle tartarughe era stata, sulla spiaggia di Campomarino, una volontaria della sezione Anpana di Termoli, Angela D’Ambrosio, constatando la morte di alcuni esemplari. Immediatamente ha allertato tutti gli organi preposti.

L’evento viene descritto da tutti gli esperti di portata straordinaria soprattutto per l’insolita tardività. Il Direttivo Nazionale Anpana ringrazia pubblicamente tutta la sezione Termoli e la sezione Larino per essersi prodigata per tutelare il sito e fornire supporto al Centro Studi Cetacei di Pescara, prontamente intervenuto unitamente alla Capitaneria di Porto.

Si è recata sul posto anche l’avvocato Maria Morena Suaria, responsabile nazionale dell’Ufficio Legale. «Oltre ad essere una condotta lodevole, vogliamo ricordare che la maggior parte dei volontari intervenuti è rappresentato da personale qualificato che ha partecipato a corsi per aspiranti guardie eco-zoofile e corsi di aggiornamento».