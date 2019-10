Stamattina si riunisce il Consiglio regionale, 16 i punti all'ordine del giorno

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedì 22 ottobre alle ore 10:00 la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno rinvenienti dall’aggiornata seduta del 15 ottobre scorso:

N. 1 (Rg. n. 465) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana, Nola e Manzo, ad oggetto "Programmi di prevenzione al fenomeno del randagismo" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019]

N. 2 (Rg. n. 266) Mozione, a firma del consigliere Iorio, ad oggetto "Liquidazione della Società Korai srl." [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2019]

N. 3 (Rg. n. 291) Mozione, a firma del consigliere Scarabeo, ad oggetto <<10 febbraio, "Giorno del Ricordo" in memoria delle vittime delle foibe>> [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DELL'11 GIUGNO 2019]

N. 4 (Rg. n. 407) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Valorizzazione aeroporto di Foggia quale infrastruttura strategica per il Molise" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 5 (Rg. n. 413) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Attuazione finanziamento legge regionale 5 maggio 2009, n. 16, in materia di sviluppo del sistema cooperativo" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 6 (Rg. n. 415) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli, Facciolla, Iorio e Nola, ad oggetto "Avviso pubblico per imprese tessili- Priorità" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 7 (Rg. n. 427) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto <<Stanziamento di risorse finanziarie per le PMI "artigiane" e "commerciali" non rientranti nell'Area di crisi complessa>> [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 8 (Rg. n. 438) Mozione, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati - Revoca DGR n. 210 del 2019" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2019]

N. 9 (Rg. n. 442) Mozione, a firma dei consiglieri Nola, Primiani, Fontana, De Chirico e Greco, ad oggetto "Riforma Consorzi industriali - Linee di indirizzo sul riordino della governance in aree produttive"[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 10 (Rg. n. 449) Mozione, firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Sviluppo Italia Molise con delibera di Giunta n. 227 del 28 giugno 2019 – Impegno alla revoca dell'atto al Presidente della Giunta regionale" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 11 (Rg. n. 499) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Centri per l'impiego di Campobasso, Termoli, Isernia. Impegno al Presidente per sbloccare le procedure per lo sblocco delle assunzioni" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 12 (Rg. n. 524) Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Stabilizzazione regionale per i dipendenti delle Comunità Montane in liquidazione. Inserimento nel Piano assunzionale" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 13 (Rg. n. 535) Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo Aida, ad oggetto "Autismo - Accreditamento provvisorio strutture" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 2019]

N. 14 (Rg. n. 537) Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, De Chirico, Primiani e Nola, ad oggetto "Criticità del Ser.D. di Campobasso" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 2019]

N. 15 (Rg. n. 286) Interrogazione con risposta scritta, a firma dei consiglieri Manzo, Fontana, Nola, Primiani e De Chirico, ad oggetto "Informazioni circa gli interventi per la sistemazione idrica del fiume Biferno di cui al Decreto n. DEC/DDS/2007/1082 del 26 novembre 2007, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare" [PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019]

N. 16 (Rg. n. 337) Proposta di legge n° 55, , ad oggetto "Politiche attive del lavoro e Formazione Professionale Struttura Multifunzionale regionale di Orientamento Organizzazione e funzionamento del Sistema regionale dei servizi per il lavoro". Relatori: SCARABEO [Iniziativa consigliere A. Michele Iorio PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 2019].