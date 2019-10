CIVITACAMPOMARANO. A Civitacampomarano, presso il ristorante "La Passeggiata", si è svolta la consueta Festa degli anziani organizzata dalla Cisl regionale. L'edizione di quest'anno ha avuto come tematica principale "Il valore della donazione" sia come forma di amore che come forma di azione sociale protesa al miglioramento della vita di ognuno, in un progetto di sensibilizzazione e condivisione sociale.