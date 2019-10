Appalto da 1 milione per i sistemi sicurezza del polo museale del Molise

CAMPOBASSO. Nuovi sistemi di sicurezza per musei, siti archeologici e monumenti che costituiscono il Polo Museale del Molise. È l'oggetto della gara da 964 mila euro pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il ministero dei Beni culturali. L'appalto riguarda i lavori di ammodernamento degli impianti di videosorveglianza, anti-intrusione e di sicurezza già esistenti in tutti i siti del Polo Museale: Museo Provinciale Sannitico e Palazzo Pistilli (Pinacoteca) di Campobasso, Castello di Civitacampomarano, Castello di Capua a Gambatesa, Museo della città e del territorio di Sepino, Museo archeologico Santa Maria delle Monache di Isernia, Museo nazionale del paleolitico di Isernia, Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, Museo archeologico di Venafro e Museo nazionale di castello Pandone a Venafro.

È possibile presentare le offerte fino al prossimo 12 novembre attraverso la piattaforma Gare e Appalti di Invitalia. Oltre all'adeguamento degli impianti è prevista la realizzazione della nuova sala regia centrale nella sede del Museo Sannitico, Palazzo Mazzarotta, a Campobasso e la messa a punto della necessaria infrastruttura di rete di collegamento e trasporto dati a banda libera.

(Fonte: Ansa).