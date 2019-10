Marcorè, Haber e la Palma d'oro Marcello Fonte: che stagione teatrale al Savoia!

CAMPOBASSO. È iniziata e proseguirà sino al prossimo 10 novembre la campagna abbonamenti per la stagione teatrale 2019 – 2020 del Teatro Savoia di Campobasso. Gli abbonamenti sono in vendita presso la biglietteria di Palazzo Gil, in via Milano, il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18 e il venerdì dalle 11 alle 13.

Sono dieci gli appuntamenti in programma da novembre ad aprile:

10 novembre 2019 (doppio spettacolo: ore 18:30 – ore 21:30)

NERI MARCORÈ – LE MIE CANZONI ALTRUI

5 e 6 gennaio 2020

GZHEL – RUSSIAN NATIONAL SHOW

14 e 15 gennaio 2020

LE SIGNORINE, di Gianni Clementi (con Isa Danieli e Giuliana de Sio)

8 e 9 febbraio 2020

Famiglia, di Valentina Esposito (con Marcello Fonte, Palma d’oro al Festival di Cannes 2018)

2 e 3 marzo 2020

A CHE SERVONO GLI UOMINI (con Nancy Brilli)

10 e 11 marzo 2020

I MISERABILI, dal romanzo di Vicor Hugo (adattamento teatrale di Luca Doninelli con Franco Branciaroli)

14 e 15 marzo

CHE DISASTRO DI COMMEDIA, di Henry Lewis Johnatan Sayer, Henry Shields

31 marzo 2020

OPEN, di Daniel Ezralow

14 e 15 aprile 2020

COSÌ PARLÒ BELLAVISTA, di Luciano De Crescenzo (con Geppy Glaijeses, Marisa Laurito, Benedetto Casillo)

22 e 23 aprile 2020

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE, di Arthur Miller (con Alessandro Haber e Alvia Reale).