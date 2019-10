Unimol sempre al fianco degli studenti: ampliato il servizio di trasporti gratuiti

CAMPOBASSO. UniMol rafforza ed amplia ancora il servizio Trasporti gratuiti e navette dedicate: da oggi, 22 ottobre, due navette aggiuntive, per le tratte Campobasso - Pesche e Benevento-Campobasso.



L’Università degli Studi del Molise, sempre di più a fianco degli Studenti e delle Famiglie, continua a rafforzare ed ampliare il servizio Trasporti gratuiti: garantito il raddoppio di navette bus dedicate su specifiche tratte.

In via sperimentale partiranno due navette aggiuntive per le tratte Campobasso – Pesche; Benevento- Campobasso.