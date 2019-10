Incidente sulla Tangenziale, 50enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un ferito, M. E., di 50 anni, nell'incidente stradale avvenuto intorno all'ora di pranzo a Termoli, sulla Tangenziale Sud, all'ingresso della galleria. La vettura ha urtato lateralmente il guardrail. Sul posto le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, con cui il 50enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per i controlli di rito. Per fortuna non ha subito conseguenze di rilievo.