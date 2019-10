TERMOLI. Rispettando il calendario che era stato diffuso, dopo due settimane di chiusura a causa di lavori di ristrutturazione, oggi 22 ottobre la tanto attesa riapertura dell'ufficio delle Poste Italiane in via Mario Milano, quello centrale.

Una buona notizia non soltanto dall'utenza, che si è dovuta dividere nelle agenzie periferiche di Difesa Grande, in via degli Oleandri, qualcuno addirittura a San Giacomo degli Schiavoni, e con la corrispondenza in giacenza disponibile nell'ufficio di Termoli 1, in via Madonna delle Grazie, dove è sopraggiunta la maggior parte di utenti: ad attendere la riapertura anche numerose attività commerciali, che beneficiano del flusso di persone che effettuano operazioni alle Poste, tra pagamenti, pensioni e altri adempimenti. Infatti la chiusura temporanea delle Poste ha influito negativamente sugli incassi di diversi esercenti.