Conoscere Gesù attraverso il Vangelo di San Giovanni: la giornata di formazione a Larino

LARINO. Sabato prossimo, 26 ottobre, presso la Casa di Formazione San Giovanni XXIII, a Larino, si terrà una giornata di formazione, guidati dal Vangelo di Giovanni, per iniziare il Nuovo Anno Catechistico. Scrive il vescovo Gianfranco De Luca nella lettera di convocazione: «Sicuramente ti sarà capitato di incontrare una persona, di rimanerne favorevolmente impressionata, di cominciare a porre maggiore attenzione nell’ascoltarla e di stringere poi una buona amicizia. Così, col passare del tempo, frequentandola assiduamente, la conosci sempre di più, ritrovandoti in ciò che altri ti dicevano di lei e anche tu ti ritrovi a parlarne ad altri ancora. Quelli che l’hanno conosciuto bene, prima di te, te ne parlano, te ne descrivono la personalità, il suo modo di fare, il suo carattere. Ovvio: ognuno secondo la sua comprensione, la sua sensibilità, col suo stile. Esattamente come fai tu, quando parli di Gesù a qualcuno. Con questa esperienza vogliamo entrare nel cuore dell’evangelista Giovanni per uscirne con una nuova conoscenza di Gesù prendendo in mano gli scritti di questo insostituibile amico. Amico tuo, amico di Gesù. Non sarà uno studio biblico esaustivo del vangelo, ma un incontro con Gesù attraverso il vangelo del discepolo amato dal Signore. Con Maria invochiamo lo Spirito Santo, in particolare sui catechisti e su tutti gli evangelizzatori, perché doni a tutti di essere misericordiosi come Dio Padre e Gesù, per far crescere il loro Amore misericordioso nelle persone e nel mondo (cfr. AL 134)».