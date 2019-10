«Sanità in Molise, si abbia il coraggio di unire le lotte e indire uno sciopero generale»

CAMPOBASSO. Riceviamo il seguente comunicato stampa del Soa-Sindacato operai autorganizzati, sulla sanità pubblica molisana.

"La solidarietà e la vicinanza politica e sindacale va alla lotta che sta portando avanti il ''Comitato in seno al problema'' di Isernia che oggi ha presidiato, con numerosi cittadini, dinanzi la sede del Consiglio regionale sulle condizioni precarie del Veneziale e in particolare sulla paventata soppressione del reparto senologia. Il 24 ottobre ad Agnone parteciperemo ad un incontro con associazioni e cittadini per affrontare la desolante situazione dell'Ospedale di Agnone, zona di montagna già penalizzata con il rischio di distruggere anche quel poco che è rimasto, dato che di piani di rilancio della struttura nemmeno l'ombra, anzi, con l'imminente pensionamento dell'unico dottore del reparto medicina e senza assunzioni in vista, si rischierebbe grosso, nonostante la classe politica regionale sfacciatamente continua a tenere i toni bassi e invita alla moderazione, e lo stesso vale per Larino, dove è sceso un silenzio assordante per l'ormai ex Ospedale Vietri.

I grandi sindacati confederali, oltre che presenziare a tavoli istituzionali e dibattiti televisivi locali, dovrebbero coinvolgere tutto il tessuto sociale della regione e scendere in piazza, sfociando in uno sciopero generale per la sanità pubblica e per il diritto alla salute.

Ormai le fiaccolate pacifiche o i girotondi al cospetto dell'arroganza di una classe politica che ha di fatto favorito i privati, hanno condotto a risultati sterili, inconcludenti e solo di facciata. Solo la base, coinvolgendo tutte le parti sociali, ci può riuscire. Noi ci siamo."