Il sindaco di Larino annuncia: «Stanziati 250mila euro per sistemare la Provinciale 156»

LARINO. Il sindaco di Larino Pino Puchetti comunica che, fra qualche giorno, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 156 (per intenderci, quella che va dal cimitero sino alla rotonda che porta da una parte ai comuni di Rotello e Santa Croce di Magliano, e dall'altra ai comuni di Termoli e Ururi). "Ringrazio la provincia di Campobasso, per aver dato seguito alle nostre richieste, stanziando 210mila euro per la sistemazione della relativa strada."