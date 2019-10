Contributi regionali per il trasporto pubblico, la proposta di legge passa in II Commissione

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo Presidente Armandino D’Egidio si è tenuta in mattinata una seduta della III Commissione consiliare che ha reso pare positivo (hanno espresso voto favorevole i Consiglieri D’Egidio, De Chirico, Tedeschi, si sono astenuti i Consiglieri De Chirico e Fontana) alla proposta di legge n. 97, di iniziativa della Giunta regionale, che emenda l’art. 8, comma 1 della Legge di Stabilità della Regione Molise del 30 gennaio 2017 n. 2, per quel che concerne l’assegnazione dei contributi regionali per il Trasporto Pubblico Locale. Relatore in Commissione e in Consiglio regionale, il Consigliere Antonio Tedeschi.

La pdl passa ora all’esame dell’Assemblea Consiliare per il varo definitivo. Il Presidente D’Egidio, a norma di Regolamento consiliare, ha poi provveduto a nominare i relatori di due provvedimenti che verranno esaminati nelle successive sedute da parte della Commissione:  il Consigliere Fabio De Chirico per l'argomento riguardante la "Variante parziale al vigente piano regolatore generale di Campobasso per la riclassificazione urbanistica di un'area divenuta "bianca" sita in via Martiri Molisani della Resistenza e riportata in catasto al foglio n. 133, particelle n. 150,153,144 e 350 (lett. f), 146 (parte di MQ 455 circa);  Il Consigliere Nicola Eugenio Romagnuolo per l’argomento concernente “DGR n. 358 del 16. 9.2019 – Legge regionale 20.1.1982, n. 6 “Interventi per il servizio dello sgombero neve sulle strade provinciali e comunali” Concessione contributi ai Comuni per la stagione invernale 2018/2019. Capitolo di bilancio n. 20200/19”.