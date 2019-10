Problematiche della sanità regionale, il Comitato San Timoteo fa il punto

TERMOLI. Mercoledì 23 ottobre prossimo, alle ore 9.30 nei locali della Parrocchia San Timoteo ( sede del Comitato) in Via G. Pepe, 10 di Termoli, è indetta una conferenza stampa con le riflessioni in merito alle criticità del servizio sanitario regionale, in particolare delle strutture del Basso Molise, in primis l’ospedale San Timoteo.

Inoltre saranno illustrate le proposte del Comitato relative alla nuova programmazione 2019-202 che verranno consegnate alla struttura Commissariale, al Presidente della Regione Molise e alla Direzione Generale dell’Asrem, unitamente alla raccolta delle firme eseguita per lo specifico reparto di Otorino.