Incidenti stradali in Molise, altri 5 feriti a Bojano: sit-in di Nuova-Italia Molise

CAMPOBASSO. Ancora un incidente stradale, questa volta con cinque feriti, sempre sulla Statale 17, vicino al bivio per Bojano, a ribadire – se ci fosse ancora bisogno - che non si può restare spettatori di una situazione che mette in pericolo vite umane. Un sit-in con conferenza stampa è stato promosso dal Movimento Nuova ItaliaMolise giovedì 24 alle ore 10,30 davanti la Prefettura di Campobasso allo scopo di sollecitare la convocazione di un tavolo con la partecipazione del Prefetto, di Anas, Regione, Province e Comuni ed assumere provvedimenti di emergenza. Aldo Di Giacomo, a nome di Nuova Italia-Molise, riferisce che in occasione del recente incontro con il Presidente del Consiglio Regionale Molise Micone ha acquisito la disponibilità del Presidente a svolgere tutte le iniziative necessarie, pur tenendo conto delle prerogative istituzionali.

Spetta, pertanto al Prefetto, come è già avvenuto in altre regioni, tra le quali la Basilicata con un tavolo in Prefettura a Potenza da noi sollecitato sul rischio incidenti sulla statale PotenzaMelfi, farsi promotore di un'azione interistituzionale. Noi continuiamo a ritenere che la responsabilità – si sottolinea nella nota – è principalmente nell'assenza di dissuasori di velocità ed impianti permanenti di autovelox. È evidente che i sindaci temono l'impopolarità di un provvedimento che preveda l'installazione di autovelox ma non siamo più disponibili a contare le vittime degli incidenti e a sentirci ripetere che in futuro si interverrà. Non ci sembra difficile – afferma Di Giacomo – prevedere limiti di velocità a 80 km/h perché le nostre strade non possono essere scambiate per piste da gare automobilistiche. Come dovrebbe essere piuttosto semplice installare autovelox in forma evidente e non camuffati facendo in modo che gli automobilisti siano informati. Almeno per noi che facciamo politica al servizio delle nostre comunità e sui problemi reali della gente in tutto questo non c'è alcun pericolo di impopolarità. Ne prendano esempio partiti ed istituzioni senza dover attendere altri incidenti sul solito tratto stradale.