CAMPOBASSO. Aida Romagnuolo: un sincero grazie al questore Caggegi. «Esprimo a titolo personale e a nome di tutto il movimento politico che rappresento in seno al Consiglio regionale e nel Molise, il mio personale e sincero ringraziamento al dottor Mario Antonino Caggegi per tutto quello che ha fatto come questore della provincia di Campobasso. Una persona leale e sincera, che ha svolto il suo impegno di servitore dello Stato con grande umanità, abnegazione e professionalità. La provincia di Campobasso e il Molise tutto, sono grati al dottor Caggegi per quanto fatto e gli augura un lunghissimo e meritato riposo pieno di soddisfazioni. Nello stesso tempo, desidero manifestare le mie felicitazione, al neo questore della provincia di Campobasso dottor Alberto Francini».