«Abbaiare stanca», il romanzo di Pennac per il gruppo di lettura dedicato ai ragazzi

TERMOLI. Primo gruppo di lettura per ragazzi dai 10 ai 13 anni alla libreria Fahrenheit. Il romanzo "Abbaiare stanca" di Daniel Pennac (edito da Salani, con la traduzione di Cristina Palomba) è al centro del’incontro tra ragazzi che si terrà alla libreria Fahrenheit venerdì 25 ottobre alle ore 17,30 e in replica venerdì 8 novembre, alla stessa ora. Daniel Pennac racconta la storia di un cane. Non ha un nome o, meglio, ha un ‘non nome’ che dice molto di lui: Il Cane. Il Cane vive una vita da randagio fino a che non viene trovato al canile da Mela.

Spetta a lui il difficile compito di addestrare la sua padroncina, Mela. Mela pian piano diventa la migliore amica di Cane ed impara a comprenderlo ed a farsi comprendere. A condividere e, al tempo stesso, rispettare gli spazi di ognuno. Il gruppo di lettura è aperto a tutti i ragazzi dai 10 ai 13 anni che vogliono confrontarsi liberamente su un libro e nasce in collaborazione con la scuola media “Brigida” di Termoli, e nello specifico con le insegnanti Maria Rita Ziccardi e Luciana Poppo, e con la preziosa partecipazione di Valentina Fauzia.