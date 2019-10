SAN MARTINO IN PENSILIS. In occasione dell’udienza generale di ieri a San Pietro, con Papa Francesco, la rappresentanza del carro dei Giovanotti di San Martino in Pensilis, insieme al parroco don Nicola Mattia, ha donato per iniziativa dell'orafo Daniele Zurro al Pontefice Bergoglio l'anello commemorativo del centenario 1919-2019, realizzato da lui per l'evento.