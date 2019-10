Associazione Volontari ospedalieri di Termoli, un cammino che dura da 20 anni

TERMOLI. Il 2019 è un anno molto importante per l’Associazione Volontari Ospedalieri (Avo) di Termoli che festeggerà i vent’anni di attività . Per l’occasione è stato organizzato un evento nella mattinata del giorno 26 ottobre 2019 presso la Sala Riunioni dell’Ospedale San Timoteo. L’Avo Termoli è stata fondata nel giugno del 1999; da allora opera costantemente nei reparti del nosocomio termolese e si è arricchita negli anni con la presenza dei Giovani Volontari entrati a far parte dell’associazione nel 2015. I Volontari Ospedalieri offrono gratuitamente parte del loro tempo assicurando una presenza amichevole, di sostegno e di calore umano a quanti soffrono il disagio scaturito dalla malattia, con un volontariato basato soprattutto sul principio dell’esserci.

L’incontro inizierà alle ore 9.00 con la presentazione della giornata da parte della dr.ssa Celeste Vitale, Presidente in carica e proseguirà con gli interventi del Dr. Leonardo Cuccia, past-president, della psicologa Dr.ssa Nicoletta Bartollino, del Vescovo della Diocesi Termoli-Larino Mons. Gianfranco De Luca e della Presidente Nazionale di Senior Italia Federcentri, Sig.ra Elvia Raia. Uno spazio è stato dedicato alle esperienze condivise e ai confronti solidali con altre Associazioni di Volontariato Ospedaliero tra cui l’Avo di Isernia e le Avo più vicine della Puglia e dell’Abruzzo. Le conclusioni sono state affidate a Carla Messano Vicepresidente della FederAvo Nazionale per illustrare le nuove possibilità dell’AVO oltre i circuiti ospedalieri. L’incontro si concluderà con la lettura e interpretazione di brani a tema, da parte di Gianluca Venditti accompagnato alla chitarra classica da Alessandro Gentile, per sottolineare il dono delle parole lette. Saranno presenti, accanto ai volontari, il Direttore Amministrativo della ASReM dott. Antonio Forciniti, il Sindaco del Comune di Termoli Ing. Francesco Roberti e l’Assessore Comunale all’Assistenza e centri Sociali Silvana Ciciola, a testimoniare l’impegno sempre attivo delle istituzioni.