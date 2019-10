Presidenti di seggio e scrutatori, iscrizioni al termine in autunno

TERMOLI. Volge al termine, al 31 ottobre e al 30 novembre, rispettivamente, l’iscrizione negli Albi dei presidenti di seggio e scrutatori.

La nomina del presidente di seggio è in capo al presidente della Corte d’Appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del DPR 361/1957, di regola tra le persone iscritte all'Albo suddetto, istituito dalla legge 53/1990; essa avviene previa comunicazione da parte del sindaco dei nominativi alla Cancelleria della Corte tramite chiamata diretta.

Per gli scrutatori, invece, il termine per la presentazione delle domande è il 30 novembre 2019. Una volta inseriti in tali elenchi, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, la Commissione Elettorale Comunale potrà indicare tra le persone iscritte gli scrutatori da impegnare nelle sezioni del proprio Comune.

Entrambi infatti devono assicurare la propria presenza in tutte le fasi di votazione e per questo è prevista una retribuzione da parte del Ministero dell’Interno.