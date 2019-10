Microbioma del suolo, un nuovo paradigma per un'agricoltura innovativa

RICCIA. Il 25 ottobre alle 10, presso l'istituto professionale servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, nell'aula magna in contrada Cacciamurata, si terrà l'incontro "Microbioma sul suolo, un nuovo paradigma per un'agricoltura innovativa".

A cura di:

Vincenzo Michele Sellitto (MsBiotech spa).

Saluti istituzionali:

Lucia Vitiello (Dirigente Scolastico)

Pietro Testa (Sindaco di Riccia)

Introduce:

Domenico Vitullo (Docente)