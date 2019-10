TERMOLI. Domenica scorso ottimi piazzamenti per gli atleti della società di Atletica Leggera Runners Termoli in una calda domenica di fine ottobre. La migliore prestazione è stata ottenuta dall' atleta Piero Biagio Mignogna che a Benevento sulla distanza di 10 km è giunto secondo assoluto, preceduto da una manciata di secondi dal vincitore il pluricampione molisano Ivan Di Mario. 35'02" questo il tempo che ha impiegato Piero Biagio Mignogna coprendo la distanza ad un passo di 3'30" al km. Non da meno in rosa l'atleta Candida Pascale che a Pescara, all'esordio sulla distanza della mezza maratona, ha percorso la distanza dei fatidici 21,097 km in 1h40', piazzandosi terza della sua categoria SF45, scortata dal compagno di squadra Vincenzo Brancaccio, costretto a rimodulare la distanza della maratona a causa di un infortunio.