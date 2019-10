Dal Basso all'Alto Molise per difendere la sanità pubblica

AGNONE. Un'affollatissima assemblea per la difesa della sanità pubblica e dell'Ospedale Caracciolo si è tenuta ieri pomeriggio ad Agnone, organizzata dal comitato «Il cittadino c'è». «La gente ha risposto in massa con dignità, tra i vari interventi quelli di chi vive quotidianamente la cattiva gestione della sanità pubblica, medici, anziani, vari sindaci del territori, rappresentanti di comitati e naturalmente la nostra presenza che non è passata inosservata con l'intervento mirato del coordinatore Soa Andrea Di Paolo, di casa ad Agnone, che ha incoraggiato i tanti presenti a non cedere ai giochetti politici di palazzo che in questi anni hanno continuato a tagliare diritti in nome dei numeri, evidenziando inoltre il ruolo spregiudicato della sanità privata che avanza di gran passo sulle tasche della popolazione e a discapito di quella pubblica e del diritto alla salute, una situazione di disperazione che si può ribaltare con l'unità del territorio e con chi condivide lo stesso obbiettivo.

Dall'assemblea compatta e solidale sono venute fuori proposte concrete di lotta per il mantenimento dell'ospedale di Agnone in primis e della sanità collettiva e pubblica di tutta la regione, continueremo a partecipare attivamente al processo in atto. Non un passo indietro. Si ringrazia il comitato "Il cittadino c'è" e la popolazione dell'Alto Molise che così dimostra fattivamente di non voler cedere alla morte programmata dei poteri avversi al diritto di vivere in queste aree con dignità».