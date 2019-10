Scuola, novità sul decreto precari: al via gli incontri in Molise

CAMPOBASSO. Inizia oggi, con l'iniziativa pubblica che si terrà a Campobasso presso la sede della Cgil Molise alle ore 16, il ciclo di incontri programmati dalla FLC CGIL Molise aperti ai precari della scuola, ai neolaureati ed a tutti coloro che sono interessati ad intraprendere la strada dell'insegnamento nella scuola secondaria superiore (I e II grado).



Gli incontri verteranno sulle modalità di reclutamento: verranno illustrate in modo specifico tutte le procedure relative alle assunzioni e abilitazioni che si attiveranno dopo il decreto legge recentemente approvato dal Governo.

Ricordiamo che nonostante le recenti immissioni, in molte regioni restano scoperti oltre il 50% dei posti in organico, per mancanza di docenti ed esaurimento delle graduatorie. In Molise, quest'anno ben 88 posti a tempo indeterminato non sono stati assegnati per esaurimento delle graduatorie, mentre sono circa 500 i lavoratori a tempo determinato in servizio nelle nostre scuole con supplenza al 30/06 o al 31/08.

Attraverso questi dati possiamo toccare la miopia del sistema di reclutamento del nostro paese, qa cui manca una visione d'insieme complessiva e programmatica. In questo quadro, l'avvio del decreto sui precari rappresenta solo il primo passo: occorre però avere la lungimiranza di varare un sistema strutturale per le abilitazioni e la formazione aperto a tutto il personale insieme a concorsi indetti con regolarità, fino al completo sradicamento del precariato nella scuola.

Oltre quello di Campobasso, ricordiamo gli altri due incontri, che si svolgeranno a

- ISERNIA: Lunedì 28 ottobre dalle ore 16.00 (presso il Liceo Scientifico Majorana di Isernia);

- TERMOLI: Mercoledì 30 ottobre dalle 16.00 (presso la sede CGIL in via Asia).