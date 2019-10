TERMOLI. Corso “Radiocomunicazioni negli eventi di rilevante impatto locale, Safety and Security Termoli, sabato 26 ottobre 2019 L’Associazione SAE 112 ONLUS , organizza Sabato 26 ottobre 2019 il Corso “Radiocomunicazioni negli eventi di rilevante impatto locale, SAFETY and SECURITY” riservato ai volontari degli enti del terzo settore del territorio molisano. Il progetto formativo intende fornire le competenz”e tecniche necessarie per operare nell’ambito della comunicazione radio e in termini di Safety and Security” in particolare durante lo svolgimento di eventi di rilevante impatto locale assicurando la massima sinergia interistituzionale attraverso la collaborazione con tutti gli Enti e le Autorità preposti in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 sulla sicurezza. Il Progetto è stato finanziato dal Centro di Servizio per il Volontariato del Molise, nell’ambito della linea di finanziamento denominata “Iniziative di formazione 2019”.