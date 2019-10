Forza Nuova vs Facebook, il ricorso sarà esaminato a gennaio 2020

ROMA. In pochi minuti decine e decine di profili Facebook vennero chiusi, chi perché gestiva pagine legate a Forza Nuova, chi perché ne era dirigente o chi perché ne era semplicemente simpatizzante. Una censura che dal movimento è apparsa subito “grave e senza precedenti”: di lì la decisione di procedere per vie legali contro il social scegliendo due avvocati del calibro di Maurizio Paniz e Carlo Taormina.

A poco più di un mese dal fatto cominciano a delinearsi i dettagli della battaglia che il movimento fondato da Roberto Fiore e Massimo Morsello vuole portare avanti. Il ricorso urgente sarà esaminato ufficialmente il 14 gennaio prossimo dal giudice di Roma incaricato. Inoltre saranno due i reati penali contestati al colosso web dall’ufficio legale del movimento politico: diffamazione e interruzione legale telematica.

Il leader di Forza Nuova scalpita e come lui le vittime di quella decisione, ampi settori dell’opinione pubblica e anche qualche garante che in quell’occasione si sono sentite “danneggiate” dall’azione di censura dello strumento social ideato da Mark Zuckerberg: “Si apre uno storico scontro tra Forza Nuova e Facebook – ha commentato Fiore – e si scoprirà presto in che misura si può parlare ancora di libertà nel nostro Paese”.