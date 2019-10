Fisco, Tartaglione: i cittadini molisani possono partecipare a cambiamento epocale

ISERNIA. "I cittadini hanno la possibilità di partecipare a un cambiamento epocale". Lo afferma la deputata di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, annunciando l’iniziativa ‘Un tetto alle tasse in Costituzione’ che vedrà Isernia tra le prime città da cui parte la raccolta firme e la prima tappa in Molise. Domani, sabato 26 ottobre, dalle 10 alle 14, i gazebo di Fi saranno presenti in piazza Celestino V per sostenere la proposta di legge costituzionale per mettere un tetto alle tasse.



"Forza Italia scende in piazza, in mezzo alla gente, seguendo la sua vocazione di partito vero, che lavora per il cambiamento vero e, per questo, privilegia il rapporto diretto con i cittadini ed è a loro - spiega la parlamentare coordinatrice del Molise -, infatti, che viene data finalmente la possibilità di porre concretamente un limite a una tassazione che ha battuto tutti i record del mondo e che, con questi governi di sinistra, ha ormai superato il livello di guardia per un Paese che vuole essere moderno e civile. Si punta il dito, giustamente, contro gli evasori, ma nulla si fa contro chi invece ha il potere illimitato di mettere le mani nelle tasche degli italiani e spesso solo per finanziare inutili e dannose mance elettorali. È ora di dire davvero basta".

“Invito - aggiunge la deputata di Fi - tutti i molisani a partecipare sabato mattina. In poco tempo sarà possibile mettere una firma e sostenere un progetto importante, soprattutto per le future generazioni. Isernia rappresenta la prima tappa molisana, da qui a dicembre saranno organizzate iniziative simili anche negli altri centri della regione".