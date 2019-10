Linea ferroviaria interna, la Regione pressa Rfi alla modernizzazione

CAMPOBASSO. Nella sede della delegazione romana della Regione Molise si è tenuto un incontro interlocutorio e programmatico in materia di collegamenti ferroviari nella regione Molise fra l'assessore ai trasporti della regione Molise, Rete ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e il presidente della sezione trasporti di Confindustria Molise. Oggetto del confronto sono state, in particolare, le prospettive di miglioramento della infrastruttura ferroviaria asservita al servizio di trasporto della Regione Molise, rispetto alle quali il gruppo Fs italiane ha confermato la decisiva incidenza del processo di velocizzazione ed elettrificazione, ormai in corso d'opera sulla rete molisana. Da un punto di vista tecnico ed infrastrutturale, infatti, la velocizzazione ed elettrificazione delle rete comporteranno il necessario rifacimento dell'armamento ed assicureranno alla rete ferroviaria molisana una opportunità di connettività, facilitando la continuità fisica rispetto alle altre reti interconnesse e l’abbattimento dei tempi di percorrenza.

In quest'ottica la Regione Molise ha chiesto a Rfi di mettere in campo tutte le azioni finalizzate a migliorare l'accessibilità al servizio ferroviario e a favorire l'integrazione intermodale, assicurando nel corso del 2020, l'avvio delle attività di rinnovo dei binari e di velocizzazione ed elettrificazione della rete ferroviaria sulla linea Matrice—Venafro.

E' stata inoltre confermata la disponibilità della parti ad avviare un programma di dismissione dei passaggi a livelli presenti lungo tratta ferroviaria molisana e soprattutto di quelli ricadenti all'interno della città di Campobasso con contestuale azione di ammodernamento delle stazioni molisane: nello specifico è previsto il riordino funzionale e la riqualificazione delle aree esterne alla stazione ferroviaria di Campobasso, il rifacimento della stazione e del sottopasso di Carpinone e l'ammodernamento della stazione di Isernia.

Inoltre, la società RFI ha programmato l'upgrade infrastrutturale e tecnologico dell'attuale sistema di protezione della marcia dei treni con l'attivazione del nuovo Sistema controllo marcia treno (SCMT).

La riunione è stata aggiornata al prossimo 12 novembre, sia al fine di consentire I' integrazione del tavolo con la società Trenitalia che gestisce il servizio di trasporto ferroviario —caratterizzato da ulteriori criticità- che di valutare gli eventuali spunti utili al trasporto ferroviario che emergeranno dal tavolo consultivo sul sistema di mobilità regionale e dalla consultazione pubblica prevista per il prossimo 5 novembre.