«Toma deve chiedere l'azzeramento del debito per la salute dei molisani»

CAMPOBASSO. Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa a firma del responsabile provinciale delle Politiche sanitarie di Fratelli d'Italia, Italo Francesco Di Iorio:

"Il Molise non ha più futuro né per i giovani in cerca di lavoro (oltre 30 mila sono migrati all'estero o in altre regioni) né per le madri che volessero partorire all'ospedale di Termoli e né per gli anziani che necessitano di sanità. I Commissari e i vari direttori, in questi anni, hanno chiuso reparti e ospedali e sono costati milioni di euro alla collettività molisana. Analizzano numeri, le persone nei territori non contano niente ed i politici, in questi anni si lavano e si sono lavati le mani. Sono i precursori di Cristine Lagarde, neopresidente della BCE che ha detto "gli anziani vivono troppo e sono un pericolo per le economie mondiali". Il Commissario Giustini dovrebbe spiegare perché il 25% dei punti nascita in Italia sono aperti nonostante abbiano meno di 500 parti anno e quello di Termoli dovrebbe essere soppresso? Dopo due sentenze di giustizia del Tare Consiglio di Stato, il punto nascita dell'ospedale San Timoteo deve rimanere aperto e non chiuso. Vorrei sapere a quanto ammonta il compenso dei legali che ha sborsato la Asrem per le due sentenze che ha perso. Inoltre, perché, questo accanimento con l'ospedale adriatico, nonostante ci siano fondi per le quote rosa e quindi per tenere aperto il punto nascita. Mi dovrebbero spiegare i direttori ed i commissari di ieri e di oggi come mai il reparto di ORL sia stato messo in condizioni di non operare atti chirurgici nei confronti della lista dei pazienti(1500)? Non incassando circa un milione e trecentomila euro, facendo harakiri.

Qualsiasi azienda persegue il profitto. Dopo il terremoto politico nazionale di agosto, il Ministro della Salute, Speranza(LEU) ha garantito il massimo impegno per la sanità pubblica; ribadito anche dal Governatore Torna in un convegno. Il PD ha chiesto la rimozione dei commissari, ma si sa che sono più sensibili ai porti aperti per i migranti che per la chiusura dei reparti ospedalieri. E' in atto lo smantellamento della sanità pubblica, in quanto i medici e paramedici che vanno in pensione non vengono sostituiti, per cui i molisani sono costretti a curarsi in altre regioni facendo sacrifici economici e subendo notevoli disagi. La politica nazionale, regionale ed il Governatore Toma non possono rimanere indifferenti. La salute non ha colore politico devono agire per il bene comune. Non ci sono più scuse. La Asrem deve bandire concorsi per assumere primari, medici e paramedici per far funzionare al meglio, non solo l'ospedale adriatico e le altre strutture. Il debito pubblico della sanità è inestinguibile per generazioni, nonostante aumenti di tasse, tickets sanitari e accise sui consumi. I molisani non hanno nessuna colpa. Toma dovrebbe chiedere l'azzeramento del debito al Governo Nazionale e dare garanzie. Le amministrazioni delle metropoli che hanno deficit per far funzionare i servizi chiedono al Governo nazionale di ripianarlo. A maggior ragione Toma deve chiedere per la salute dei molisani."