ISERNIA. «Oggi è il No Tax Day, Forza Italia scende in piazza in tutta Italia per dire No al governo delle tasse e delle manette e per sostenere la nostra proposta di legge che mette un tetto alle tasse in Costituzione, con il totale che non deve superare 1/3 del reddito d'impresa e della ricchezza prodotta dal Paese».

Lo afferma in piazza a Isernia, nella prima tappa molisana di questa campagna propagandistica politica di centrodestra l'onorevole Annaelsa Tartaglione, coordinatrice regionale azzurra.

Stiamo raccogliendo tantissime firme di giovani e meno giovani, studenti, professionisti, commercianti, piccoli imprenditori. Gente che appartiene a tutte le categorie lavorative e che non ne può più di un fisco esagerato e oppressivo e ci chiede di portare avanti questa battaglia di civiltà e libertà.

Stamane Isernia, nelle prossime settimane organizzeremo ulteriori iniziative anche negli altri centri della regione. Partecipa anche tu! #bastatasse #bastaunafirma Forza Italia.