Festa d'autunno a Guglionesi: «La mela, l’ambiente, la moda e… il lavoro»

GUGLIONESI. “II° Festa di autunno” a Guglionesi oggi: «La mela, l’ambiente, la moda e… il lavoro.

Domenica 27 ottobre si terrà a Guglionesi, presso la sede dell’associazione Arci F. Iovine, la “II° Festa d’Autunno” dedicata al tema: “la mela, l’ambiente, la moda e… il lavoro”. Il tema dell’iniziativa, con la quale “inaugureremo ufficialmente” la nuova sede associativa, è stato scelto sulla base della proficua esperienza realizzata a Matera in occasione della presentazione della capsule collection “O.F.\N.D. - I colori della natura” realizzata dalla coop. Creazioni Moda. In quella occasione l’associazione F. Iovine realizzò, per i partecipanti all’incontro, una “pochette” in lino impreziosita da un inserto di merletto realizzato dalla nostra Bianca Gentile. Il corso di merletto, promosso dall’associazione e splendidamente coordinato da Bianca Gentile, ha avuto il merito di risvegliare, all’interno della nostra comunità, l’interesse e l’attenzione su di una forma di artigianato artistico particolarmente diffuso, nelle sue diverse tecniche di lavorazione, nel nostro Paese.

Una forma di artigianato artistico e tradizionale che, l’attuale normativa (L.443/85, art.1 DPR 288/2001, art.37 L.R. 32/2000), considera “patrimonio culturale e storico”. Una forma di artigianato artistico e tradizionale, quella dei merletti e ricami, che spesso si lega al settore moda riconosciuto anch’esso come patrimonio culturale nazionale come sottolineato dalla commissione di studio istituita dal Mibac, per l’individuazione di politiche per la tutela e valorizzazione della moda italiana. Ripartire, quindi, dall’esperienza realizzata a Matera per provare a delineare e sviluppare percorsi capaci di aprire nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali per questa preziosa forma di artigianato artistico e tradizionale.

Attraverso l’esposizione di alcuni capi della “capsule collection – i colori della natura” realizzata dalla coop. Creazioni Moda, già presentata a Matera e Gradara, ed il racconto del progetto “Slow Fashion Italy” (incentrato sull’utilizzo di tessuti naturali colorati naturalmente), proveremo a delineare possibili percorsi collaborativi per promuovere, attraverso la moda, l’artigianato artistico e tradizionale ed in particolare i merletti nelle sue diverse tecniche realizzative. Seguirà la firma di un protocollo d’intesa tra l’Ente di Formazione Italia Scuole, il GAL TrignoCastellelce, la cooperativa Creazioni Moda e le associazioni il Filo che Unisce, I Guje, l’@ltraguglionesi, Zampe nel Cuore, con il quale si intende unire (mettere in “rete”) le competenze nel campo della formazione con l’esperienza imprenditoriale nel settore moda, la maestria artistica nella lavorazione del tessuto con la ricerca/riscoperta delle tradizioni popolari, le Istituzioni locali con il patrimonio di competenze locali. Insieme, quindi, per costruire nuovi percorsi di sviluppo per i “mestieri artistici e tradizionali” considerati, a torto, in via di estinzione. A chiudere la giornata, la premiazione del II° concorso “Dolcemela” con la degustazione dei dolci ed il brindisi finale.

Tra i dolci realizzati sarà selezionato, da una giuria di esperti buongustai, quello che ha al meglio valorizzato la mela. Tra coloro che hanno partecipato al concorso saranno estratti e premiati 5 partecipanti. Questi riceveranno, in dono, un bellissimo foulard in seta realizzato dalla cooperativa Creazioni moda e tinto con i colori dell’autunno.



Nel corso della festa, domenica 27 ottobre alle ore 16 si terrà il Concorso “ dolcemela” che decreterà il dolce di mele più buono. Una giuria di “estimatori” che voterà il dolce che meglio valorizzerà la mela.

ore 16.30 presentazione della “capsule collection – i colori della natura” per riscoprire la calda bellezza dei colori naturali ed i vantaggi che le stesse offrono all’ambiente ed alla “pelle” dei consumatori;

ore 17,30 illustrazione e sottoscrizione del protocollo d’intesa “Artefici di bellezza” tra la coop. Creazione Moda, il GAL Trigno-Castellelce, l’ass. F. Iovine, la soc.Italia Scuole snc, Un filo che Unisce aps, I Guje, l’@ltraguglionesi, l’ass. Zampe nel Cuore, per lo sviluppo di progetti tesi a valorizzare i mestieri artistici e tradizionali considerati, dall’attuale normativa (L.443/85, art.1 DPR 288/2001 e art.37 L.R. 32/2000), “patrimonio culturale e storico” e fonte di nuove opportunità occupazionali.

Ore 18.30 premiazione del II° concorso “Dolcemela”, la cui partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati, con degustazione dolci e brindisi finale. Ai partecipanti al concorso “dolcemela” abbiamo riservato, ad estrazione, 5 bellissimi foulard in seta, tinti con i colori naturali dell’autunno, realizzati dalla coop. Creazioni Moda.