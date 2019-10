«Giù le mani dal collegamento tra Alto Molise, Trignina e Pescara»

TERMOLI. Il Soa (Sindacato Operai Autorganizzati) in merito alla comunicazione social FB della ditta Cerella del giorno 23 ottobre scorso che dal 4 novembre il collegamento da Agnone per Francavilla-Pescara-Chieti (che transita sulla Trignina, con fermate anche in basso Molise) verrà soppresso, «pertanto si chiede che il provvedimento venga annullato e garantito il diritto del servizio pubblico vigente ai pendolari, studenti, lavoratori e viaggiatori occasionali per varie esigenze, questa paventata soppressione inoltre aggraverebbe ancora di più lo stato di isolamento del territorio alto molisano. Attendiamo con urgenza risposte esaustive, al contrario prenderemo in considerazione ulteriori iniziative sindacali sul territorio per contrastare tale grave provvedimento. Questa è la missiva che il Soa ha inviato alla regione Molise presso l'assessorato ai trasporti, al prefetto di Isernia, al sindaco di Agnone e alla stessa Cerella.

Si continuano a tagliare i servizi pubblici nei territori già martoriati, addirittura la notizia di soppressione del servizio è stato comunicato con un post sulla pagina del social Facebook della ditta Cerella, questo è quanto, punto, non abbiamo riscontrato altre posizioni. Condanniamo e impugniamo il provvedimento, la popolazione continua a subire in maniera assurda e vergognosa. Noi non resteremo in silenzio».

Per il coordinamento Soa è intervenuto Andrea Di Paolo.