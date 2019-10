Momento storico per la fondazione chapter di Filitalia international in Molise

BOJANO. Philadelphia-Bojano. Momento storico per la fondazione del chapter di Filitalia international nella capitale dei sanniti. Borse di studio per giovani italiani.

Lunedì 28 ottobre alle 18, a Palazzo Colagrosso, il Convegno “Migrazioni Italia Usa: lo stato dell’arte” e la fondazione del capitolo sannita della prestigiosa organizzazione filantropica statunitense fondata dal dr. Pasquale Nestico. Seguirà un collegamento in diretta skype con Philadelphia (Usa).

Filitalia International, la prestigiosa organizzazione filantropica statunitense fondata dal cardiologo dr. Pasquale Nestico, ha un nuovo punto di forza in Italia con la fondazione del Chapter di Bojano. La ratifica, nel corso dell’Assemblea pubblica fissata per lunedì 28 ottobre alle 18.00 nella Sala Universitaria di Palazzo Colagrosso, sede del Consiglio Comunale. Un convegno sullo Stato dell’Arte nell’Emigrazione Italia-Usa, e a seguire il momento di ufficializzazione del chapter. Una grossa opportunità per i giovani molisani, che potranno usufruire di Borse di Studio per stage e corsi negli Stati Uniti.

“Si certifica – leggiamo nel chapter certificate sottoscritto da Paula Bonavitacola, Presidente Filitalia International e da Pasquale F. Nestico, M.D. Fondatore, Presidente Emerito e Presidente della Commissione Espansione - che, la seguente persona: Mina Cappussi, è autorizzata a creare un Chapter di Filitalia International a Bojano.Codesto Chapter sarà designato il Chapter di Bojano, Campobasso, Italia di Filitalia International e sarà soggetto allo Statuto e al regolamento di Filitalia International. In testimonianza di ciò, io, quale Presidente autorizzato del Direttivo di Filitalia International nella città di Philadelphia, PA U.S.A., ho posto la mia firma”.

E, nella Letter to prospective founder: “Un bocca allupo sia da parte mia e soprattutto da parte del Direttivo della Filitalia International.Le cose storiche hanno sempre un inizio.Voi leaders, resterete nella storia per questo.Sarà per tutti un arricchimento, sia personale che professionale.Mi raccomando, coinvolgete i giovani. Tutti siamo ansiosi che il Progetto Italia sia un successo e fiduciosi della dedizione tua a fare storia ed a portare avanti l’impegno preso. Filitalia International con il Presidente Paula Bonavitacola, i due Vice-Presidenti, Henry Amanto e Saverio Nestico, direttore esecutivo Marco Circelli, ed io restiamo sempre a tuatotale e completa disposizione a guidarti lungo il cammino. Cordialmente, Dott. Prof. Pasquale F. Nestico, Presidente Commissione di espansione, Cc:Board of Directors’ Members”

Un momento storico, dunque, una pietra miliare per la città di Bojano, distintasi per le innumerevoli iniziative culturali e sociali volte a mantenere viva la memoria dell’emigrazione italiana, e dove ha sede “Casa Molise”, struttura riconosciuta dalla Regione come punto e sportello di accoglienza, ascolto, supporto e consulenza per i molisani all’estero che tornano nella loro terra. La richiesta era stata presentata lo scorso agosto, ma già da tempo si ipotizzava la creazione di un capitolo nell’antica capitale dei Sanniti. Alla presidente Paola De Sanctis Bonavitacola, al fondatore e presidente onorario, Pasquale Nestico, alla Past President, Rosetta Miriello, presso la sede della fondazione al 1809 W Oregon Ave di Philadelphia PA 19145, la curatrice e autrice del “Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo”, dr.ssa Mina Cappussi, aveva chiesto l’autorizzazione straordinaria alla fondazione. “Per mettere– ha spiegato la Cappussi - la mia esperienza, la passione, dedizione, fedeltà e la rete di relazioni con gli italiani nel mondo, a disposizione della causa comune, ovvero preservare l’eredità culturale italiana e incoraggiare lo studio della lingua italiana, perseguire gli ideali di Giustizia, Umiltà e Onestà. Un chapter di Filitalia International che fosse in grado di lavorare, in sinergia con la Casa Madre, per promuovere la Bellezza Italiana nel Mondo, per far sì che le nuove generazioni conoscessero la loro storia, le loro radici, si innamorassero dell’Italia e delle mille, rigogliose, preziose sfaccettature regionali per perseguire e promuovere tale bellezza tricolore, usufruendo anche dei benefit messi a disposizione dalla Casa Madre fondata dal dr. Pasquale Nestico. Con gli altri componenti del Chapter intendiamoportare avanti i principi cui si sono ispirati i padri fondatori nel 1987, quando il Prof. Pasquale F. Nestico, ed un gruppo di Italo-Americani decisero di lavorare per il bene della Patria che avevano lasciato. Per questo, e in onore di questi pionieri coraggiosi, sosterremo e condivideremo i progetti di coloro che da tantissimi anni impegnano il loro tempo e le loro risorse affinché ogni italiano sia orgoglioso del tricolore in ogni angolo del mondo”.

Mina Cappussi lavora da anni, alacremente, per difendere l’immagine dell’Italia e promuoverla all’esterno, in particolare per sostenere i giovani italiani nel perseguimento dei loro sogni. E lo fa realizzando innumerevoli eventi con cadenza annuale, mensile, addirittura settimanale, per la promozione della Cultura, della Storia, della Letteratura, del Paesaggio, dell’Ambiente, dell’Archeologia, dell’Architettura, della Tradizione, della Eno-gastronomia del Bel Paese, avendo fondato il Movimento per la Grande Bellezza (www.molisenoblesse.com ), membro del Consiglio Scientifico e del CdA nazionale di importanti organismi che si occupano di Emigrazione Italiana nel Mondo; fondatrice e direttore di uno dei pochi quotidiani al mondo specificatamente dedicati agli Italiani ovunque (www.unmondoditaliani.com); una esperienza ultradecennale nel campo del giornalismo e della comunicazione; docente Università Roma Tre, formatricee docente per i corsi sulla Costituzione Italiana e di Educazione alla Bellezza; organizza ogni anno, intorno al 12 ottobre, il Columbus Day con gli studenti delle Scuole Superiori, in collegamento telefonico (o via skype) con gli italiani all’estero e/o i parlamentari eletti all’estero; fondatrice del MAW, Molise Award in the World che premia le eccellenze italiane nel mondo; massiccia divulgatrice di corsi di Genealogia che sono stati ripresi dai media mondiali riportando l’attenzione generale sull’importanza delle radici.

Le consultazioni effettuate in questi mesi con la designazione del Chair della Commissione Nomine hanno portato ad una rosa di candidati per le cariche di Presidente, 1° Vice Presidente, 2° Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consulente Legale, Direttore delle Finanze, e degli altri membri del Direttivo. Tutti insieme lavoreranno per rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti, per far conoscere Filitalia attraverso le iniziative del Chapter, per offrire ai giovani una opportunità di studio e di permanenza oltreoceano. Ricordiamo che a Philadelphia, l’organizzazione Filitalia ha fondato e gestisce la Casa Museo sulla Storia dell’Emigrazione Italiana, visitata ogni anno da centinaia di persone, oltre che da celebrities originarie del Bel Paese.

L’evento è organizzato da Filitalia International, Centro Studi Agorà – quotidiano internazionale Un Mondo d’Italiani, Casa Molise, Servizio Civile Nazionale, Ippocrates, Comune di Bojano, in collaborazione con partner regionali, nazionali e internazionali per il progetto MOLISE NOBLESSE, MOVIMENTO PER LA GRANDE BELLEZZA, Patto per lo Sviluppo del Molise, TURISMO è CULTURA: Il Pentagramma, Gruppo AWA, Karibu e Integramondo, AITEF Onlus (Associazione Italiana Tutela Emigrati e Famiglie); Matese Mountain Bike, ASMEF; AICCRE Puglia; Matese Arcobaleno; ADIFORM; Via Micaelica Molisana; Attraverso il Molise; Comune di Macchia d’Isernia, Comune di Fornelli; Comune di Campodipietra; Comune di Cerro al Volturno; Comune di Limosano; Molise Avventura, Borghi d’Eccellenza, Corredor Productivo (ARGENTINA); Molise Club Melburne (AUSTRALIA); Società Bagnolese Vancouver (CANADA); Museo Diocesano Bisceglie, Trani, Barletta; Associazione ‘’Il Tratturo’’ Campodipietra; Pro Loco Cerrese 1982.