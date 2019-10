L'Italiangas Air Basket Termoli abbatte il Silvi

TERMOLI. Quarta partita e terza vittoria nel campionato Silver di Serie C per la formazione che ha battezzato il suo primo torneo della storia: l'Italiangas Air Basket Termoli. Al PalaSabetta la formazione giovane guidata dal coach Corbo ha superato un avversario ostico, il Silvi, storico rivale del quintetto termolese, per 67-52.