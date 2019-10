CAMPOBASSO. Promol-Erasmus, internazionalizzazione nell’istruzione e nella formazione professionale.

Promol-Erasmus 2019 è un progetto rivolto agli studenti delle classi IV e V degli Istituti Superiori ad indirizzo turistico e agrario, i cui obiettivi sono quelli di attuare una strategia di internazionalizzazione dell’istruzione e della formazione professionale in grado di innovare, in un’ottica europea, le professioni legate al turismo e all’agricoltura, ma anche di creare un network che promuova le professioni turistiche ed agrarie attraverso la costruzione di rapporti privilegiati con sistemi di istruzione e formazione professionale e con importanti partner istituzionali dello scenario europeo.

Il progetto ha come ente attuatore la Regione Molise, in partenariato con “Reattiva Campobasso”.

La presentazione sabato mattina, nella Sala Giunta di Palazzo Magno a Campobasso, alla presenza del presidente della Regione Molise, Donato Toma, dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Di Baggio, del dirigente degli Ambiti territoriali di Campobasso e Isernia, Marialuisa Forte, dei dirigenti scolastici e dei rappresentanti di “Reattiva Campobasso”.