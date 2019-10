Gdpr e Privacy, Confcommercio organizza un corso di formazione per imprese e professionisti

CAMPOBASSO. Da maggio 2018 con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 2016/679, chiunque per lavoro venga a contatto con dati personali in modo non occasionale (sono coinvolte tutte le categorie professionali e del commercio) ha il compito di trattarli in modo conforme, tutelandone la riservatezza, l’integrità e la disponibilità. Ogni azienda sarà quindi chiamata a dimostrare di essere conforme al nuovo regolamento, per non incorrere in pesanti sanzioni che potranno arrivare fino a 20.000 euro o al 4% del fatturato totale annuo.

Per questo Confcommercio Molise, con il patrocinio di FederPrivacy (gratuito per gli associati Confcommercio Molise) offre un piano di formazione suddiviso in 4 moduli a cadenza settimanale (5/12/19/26 novembre), con programmi specifici e diversificati nei contenuti, in base alla funzione svolta in azienda. Dall’importanza sulla sicurezza al Regolamento 2016/679, dalle figure del trattamento dei dati personali alla valutazione del rischio di privacy, dai documenti del GDPR alle nomine delle figure in funzione alla struttura organizzativa, fino alle procedure e alle misure di sicurezza.

Il corso che avrà inizio martedì 5 novembre dalle ore 15 alle 20 presso la sede confederale di Campobasso, sarà curato dal docente Dr. Vincenzo Lena (Digital forenser - Software engineer - esperto in Cybersecurity e cybercrime - Consulente privacy, DPO - Formatore abilitato Eipass).

Per informazioni:

Confcommercio Molise telefono 08746891 email: molise@confcommercio.it