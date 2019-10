Henry Carl Peco, medico di guerra con l'esercito canadese, era nato ad Acquaviva

ACQUAVIVA COLLECROCE. Henry Carl Peco (in realtà in vero cognome era Peca) nacque ad Acquaviva Collecroce in strada Calvario, l’11 aprile del 1906, da Felice (ventiseienne - figlio di Carlo “proprietario” e di Giovina Valerio “contadina”) e da Mariantonia Silvestri (ventitreenne - figlia di Cesare “proprietario e Maria Berchicci “contadina”). I suoi genitori si erano sposati ad Acquaviva Collecroce il 21 febbraio del 1904. Il padre, Felice, emigrò nel 1907 ed arrivò ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Italia”. Dopo un breve periodo trascorso negli Stati Uniti il padre si trasferì a St. Thomas cittadina del Canada situata nella regione meridionale dell'Ontario. Henry Carl e la madre lo raggiunsero nel 1910. Henry frequentò la “Holy Angles” e poi la ”St. Thomas Collegiate”. Dopo il diploma ha frequentò la “Western University Medical School” di London in Ontario , laureandosi nel maggio del 1930. Lavorò come medico presso il “Brantford General Hospital” fino al giugno del 1931, lasciando l'Ontario per la prima pratica medica in Scotland sempre in Ontario. Tornò successivamente a London al “Victoria Hospital”. Nel maggio del 1933 divenne ufficiale medico civile per il Dipartimento della Difesa Nazionale, lavorando nei campi di Longbranch e Lac Suel Project a Hudson in Ontario. Da lì si trasferì a Wallaceburg e lavorò come medico di famiglia dal maggio 1935 al dicembre 1940. Henry si arruolò poi con la “ The Royal Canadian Army Medical Corps” (RCAMC) e fu di stanza ad Halifax e Mulgrave nella provincia di Nuova Scozia.

Con il grado di capitano Peco fu inviato all'estero nel settembre del 1942 dove prestò servizio nei teatri di guerra in Inghilterra, nel Mediterraneo e in Europa nord-occidentale fino alla fine della guerra. Ritornò in Canada nella primavera del 1945. Dopo le sue dimissione dall'esercito, il Dr. Peco lavorò con il Dr. J.R.M. Martin di Chatham. Proseguì gli studi presso il “Royal Victoria Hospital” di Montreal e il “Victoria Hospital” di London dove ottenne la specializzazione in anestesia. Ritornò a Chatham nel 1949 stabilendo lì il suo studio privato. Divenne punto di riferimento per gli emigranti italo-canadesi. Sposò Evelyn Carolyne Cogliate (1916-2016) dalla quale ebbe tre figlie e un figlio. Collaborò con il “St. Joseph” a Chatham e presso il “Sydenham District Hospital” di Wallaceburg. Henry Carl Peco morì il 31 agosto del 1970.

Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”