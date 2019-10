Scomparsa di Roberto Fagnano, il cordoglio del sindaco Roberti

TERMOLI. Il primo cittadino di Termoli Francesco Roberti esprime cordoglio per la scomparsa di Roberto Fagnano: "La notizia della morte di una persona è sempre un fatto doloroso, ma lo è ancor di più quando con questa persona si è condiviso un tratto impor-tante di vita. L'improvvisa scomparsa di Roberto Fagnano, già direttore Generale del Comune di Termoli dal 2003 al 2006, è una perdita grandissima per tutti, per la famiglia, gli amici e per tutti coloro che hanno avuto con lui contatti lavorativi. Abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare la persona, oltre che il dirigente, il suo impegno, la sua disponibilità, la sua umanità, perdiamo con lui uno dei più brillanti protagonisti degli ultimi anni. Esprimo a nome mio personale e di tutta l'Amministrazione il nostro cordoglio e la nostra vicinanza ai famigliari, rivolgendo loro un pensiero di profondo affetto."