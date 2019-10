L'Inter sceglie La Molisana come official supplier fino al 2021

CAMPOBASSO. La Molisana Spa sarà Official Supplier di FC Internazionale Milano per il biennio 2019-2021. L’azienda pastaia di Campobasso ha, infatti, siglato un importante accordo con la società nerazzurra a conferma dell’importanza che lo sport riveste per lo storico brand ed in particolare per i valori che veicola quali impegno, sacrificio, corretto stile di vita accompagnato da una sana alimentazione. “Abbiamo stretto questa importante partnership con l’Inter – afferma soddisfatto Giuseppe Ferro, amministratore delegato de La Molisana – e siamo orgogliosi di ufficializzare l’accordo con una società che rappresenta la storia del calcio italiano ed internazionale, ambasciatore dello sport con tifosi in tutto il mondo. Il pastificio, così come l’Inter, ha una finestra sul mondo, siamo quinto player nazionale nella produzione di pasta secca, co- leader di mercato dell’integrale ed esportiamo in 80 paesi. Contribuiamo, dunque, anche noi a rappresentare in Italia e nel mondo il meglio che il nostro paese produce esportando prodotti di eccellenza”.

Il logo La Molisana sarà presente a bordo campo, nelle sale hospitality dello stadio e sul sito ufficiale della società nerazzurra.

Già pronta la linea “Pasta dell’Inter” dedicata alla squadra, 100% grano italiano che sarà disponibile nei punti vendita della Gdo in confezioni studiate e realizzate nei colori sociali.