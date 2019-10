La professoressa Marilena Vecco da Digione e Montréal in due incontri Unimol

TERMOLI. Le polemiche, e il contenzioso giudiziario, che hanno accompagnato il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo per la grande celebrazione del cinquecentenario leonardesco al Louvre e le recenti polemiche sul blocco degli scavi a Pompei, sui problemi della conservazione sul sito e poi sul sensazionalismo che ha accompagnato alcune recenti scoperte, sono solo alcune evenienze che testimoniano della continua attualità delle problematiche della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali e degli oggetti artistici in Italia e altrove. Ulteriori e drammatiche evenienze provengono dai recenti scenari di guerra che hanno stravolto il Medio Oriente, e dalle controversie tra i Paesi di provenienza (in alcuni casi anche l’Italia) e Stati o collezionisti esteri che sono in possesso di beni d’arte trafugati o comunque privi di idonea documentazione, mentre i patrimoni materiali e immateriali entrano sempre più ampiamente nel mercato delle ‘identità culturali’ come concreta risorsa delle comunità.

Di questi temi si parla, in un duplice confronto interdisciplinare, all’Università del Molise in occasione della visita della prof. Marilena Vecco della Burgundy Business School di Digione e della HEC di Montréal (Canada), una riconosciuta esperta al livello internazionale di economia dell’arte e dei beni culturali, che affronterà il tema il patrimonio culturale: dal tangibile all’intangibile mercoledì 30 ottobre 2019, alle ore 11.00, nella Sala “Enrico Fermi” della Biblioteca di Ateneo, in Viale Manzoni a Campobasso; il 31 ottobre 2019, alle ore 10.00, sarà l’occasione per parlare di Imprenditorialità culturale: approcci e nuovi orientamenti nell’Aula “Adriatico” del Polo didattico di Scienze turistiche, in Via Duca degli Abruzzi a Termoli.

Sarà una due giorni di dibattito, di discussione, di analisi e di prospettive di ampio respiro su argomenti di particolare rilevanza ed attualità e durante la quale storici dell’arte, esperti del paesaggio e antropologi, oltreché giuristi ed economisti, si confronteranno tra loro ed anche con gli addetti ai lavori – tra cui la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, Dora Catalano e il Segretario regionale per il Molise del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Leandro Ventura – sui temi della conservazione, del patrimonio tangibile e intangibile e della valorizzazione e imprenditorialità dei beni culturali e paesaggistici.