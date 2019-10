Cobas: "Lavoratori di Sevel e Fca Plastic Unit pronti ad incrociare le braccia"

ATESSA. Tornato in agitazione i Cobas e i lavoratori alla Sevel e alla Fca di Atessa:

"Gli scioperi non sono un capriccio dei lavoratori, bensì una rivendicazione dei diritti lesi, così come esercitato dall’art. 40 della Costituzione.



Non ci si improvvisa veggenti per denunciare che queste tipologie di turistica ai lavoratori della SEVEL ed FCA Plastics Unit di Atessa non va proprio giù e lo dimostrano le contraddizioni di alcune sigle sindacali firmatarie che in questi giorni si arrampicano sugli specchi, promovendo scioperi e assemblee su ciò che avevano concordato a braccetto con la Dirigenza FCA .

Sono anni che denunciamo le condizione critiche degli impianti di produzioni, le giornate di straordinari e recuperi obbligatori, del mancato riposo per sopperire alle continue richieste di commesse, non solo creano disagi familiari, ma vengono meno le condizioni psicofisiche dei lavoratori, causando stress e disattenzioni, generando probabili infortuni.

Non siano i lavoratori a pagare le deficienze della Dirigenza di FCA delle giornate di fermo produttivo, con richieste di eccessivi recuperi individuali come da CCLS, tra l’altro non ancoradistribuito ai lavoratori SEVEL.

I Cobas, preso atto della riuscita degli scioperi e fino a revoca dell’accordoimposto...,

Proclamano lo Sciopero: