TERMOLI. E’ stato ritirato dal direttore dell’hotel Santa Lucia di Termoli Gianluca Polverigiani il riconoscimento “Stanze italiane” del Touring Club Italiano, che si impegna per uno sviluppo di qualità del turismo, del tempo libero e dell'accoglienza come occasioni di crescita personale e collettiva, in termini culturali, sociali ed economici, secondo principi di sostenibilità e collaborazione.

Da qualche anno il Touring Club Italiano e Teresa Cremona assegnano il riconoscimento "Stanze Italiane" a una selezione di strutture alberghiere che vengono pubblicate nell'edizione annuale della nostra guida Alberghi e Ristoranti d'Italia. Questo riconoscimento va ad alberghi con carattere e personalità, curati nei dettagli e negli arredi, che sono espressione di una tradizione italiana di ospitalità, spesso a carattere familiare, che sa trasmettere il valore dell'accoglienza a prezzi ragionevoli.

La consegna del premio è avvenuta in occasione della presentazione della guida "Alberghi e ristoranti d'Italia 2020", a Roma il 28 ottobre durante il festival della gastronomia nella suggestiva location delle Officine Farneto.

«E’ il riconoscimento al lavoro di tutti, proprietà, direzione, staff, collaboratori, nessuno escluso. Ad majora semper!», il commento del direttore a premio ricevuto.